Реал получит мощное усиление на полуфинал КЧМ-2025 против ПСЖ – Лунину будет не одиноко
Реал получит дополнительную поддержку перед матчем с ПСЖ на Клубном ЧМ-2025.
Мадридцы получили путевку в полуфинал, обыграв Боруссию Д (3:2). В следующем раунде Реал сыграет против французского ПСЖ.
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Как сообщает Rodra, "сливочные" будут иметь дополнительную поддержку в полуфинале против победителя Лиги чемпионов. Семьи игроков и технический персонал отправятся в Соединенные Штаты, чтобы сопровождать команду до конца Клубного чемпионата мира. Вероятно, что и жена Андрея Лунина, Анастасия, также приедет в США.
К слову, украинский вратарь во время турнира ни разу не появился на поле. Хаби Алонсо, как и его предшественник Карло Анчелотти, полагается на Тибо Куртуа.
Матч между ПСЖ и Реалом запланирован на среду, 9 июля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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