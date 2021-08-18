Мадридский клуб продолжает избавляться от игроков во время текущего трансферного окна.

Реал и Арсенал согласовали все детали переезда полузащитника мадридцев Мартина Едегора в Лондон, сообщает Sky Sports.

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С учетом всех бонусов королевский клуб получит за 22-летнего норвежца около 40 млн евро. Контракт полузащитника с Арсеналом будет рассчитан на 5 лет. Зимой Мартин перебрался в стан "канониров" на правах аренды, где успел провести в АПЛ 14 матчей.

Эдегор пришел в Реал еще в 2015-м, но так и не смог себя зарекомендовать в команде "сливочных", в основном путешествуя по арендам.

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