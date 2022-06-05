Летний бюджет мадридцев будет составлять около 350 млн фунтов (более 400 млн евро), информирует Goal.

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Реал может рассчитывать на 113 млн фунтов призовых за успешную кампанию ЛЧ. Завершение контрактов Бейла, Иско и Марсело означает 75 млн экономии в зарплатном бюджете. Значительная часть этих средств будет направлена ​​на трансферы и продление соглашений новых звезд (Винисиус, Милитао и т.д.). Потолок зарплат в мадридском клубе вырастет почти вдвое – с 310 млн фунтов до 634 млн. Не исключены продажи второстепенных игроков – Вальехо, Асенсио, Себальоса, Йовича или Мариано.

Вишенка на торте – Мадрид может получить выплату в размере 310 миллионов фунтов в рамках своего партнерства с Legends и Sixth Street по управлению коммерческими интересами реконструированного Сантьяго Бернабеу.

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