Криштиану Роналду через своего агента Жорже Мендеша передал руководству Реала свое желание вернуться в лагерь "сливочных", сообщает Cuatro.

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Президент действующего чемпиона Испании Флорентино Перес очень ценит вклад португальца в прогресс Реала, но не намерен подписывать 35-летнего форварда. Функционер хотел бы пригласить Криштиану уже после завершения его карьеры в структуру клуба и даже не исключает увидеть его в тренерском кресле мадридцев.

Напомним, Роналду защищал цвета Реала в 2009-2018 годах.

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