Реал получил предложение вернуть Роналду – Перес хочет видеть португальца в Мадриде, но в другом амплуа
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду имеет еще незавершенные дела в королевском клубе.
Криштиану Роналду через своего агента Жорже Мендеша передал руководству Реала свое желание вернуться в лагерь "сливочных", сообщает Cuatro.
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Президент действующего чемпиона Испании Флорентино Перес очень ценит вклад португальца в прогресс Реала, но не намерен подписывать 35-летнего форварда. Функционер хотел бы пригласить Криштиану уже после завершения его карьеры в структуру клуба и даже не исключает увидеть его в тренерском кресле мадридцев.
Напомним, Роналду защищал цвета Реала в 2009-2018 годах.
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