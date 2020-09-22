Агент Эдинсона Кавани контактировал с Реалом о возможности трудоустроить своего звездного клиента, сообщает Marca.

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Мадридцы не прочь усилиться опытным нападающим, но боссы Реала не готовы платить 7 млн евро в год – именно на такую зарплату рассчитывает Эдинсон в будущем клубе.

Сейчас уругваец находится в статусе свободного агента, покинув летом ПСЖ после завершения контракта. В прошлом сезоне Лиги 1 Кавани провел 14 матчей, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

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