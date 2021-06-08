Мадридский клуб заинтересован в переходе полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли. Такое пожелание высказал лично Карло Анчелотти, утверждает Mundo Deportivo.

Локателли отклонил предложение Шахтера

Отмечается, что Реалу придется выиграть конкуренцию у таких грандов, как Манчестер Сити и Ювентус. Сумма возможного трансфера составит не менее 30 млн евро. Интересно, что хавбека сборной Италии связывали с переходом в Шахтер вслед за Роберто Де Дзерби.

К слову, контракт Локателли с Сассуоло рассчитан до лета 2023 года. В прошлом розыгрыше 23-летний футболист на клубном уровне провел 34 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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