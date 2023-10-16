Трансферные планы Реала и Баварии тесно переплелись, но реализовать их будет сложно.

Реал давно следит за левым защитником сборной Канады Альфонсо Дэвисом и, по слухам, следующим летом планирует переманить футболиста из Баварии. Мюнхенцы против такого сценария и сами хотели бы нанести Мадриду пробоину в составе.

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По сообщениям Defensa Central, Томас Тухель дал задание клубу сделать все возможное, чтобы подписать Орельена Чуамэни. Бавария якобы планирует активизироваться в феврале-марте, но задача у нее сверхсложная. Реал считает француза недоступным для трансфера.

Напомним, Чуамэни перебрался в Мадрид летом 2022 года из Монако за 80 миллионов евро. Орельен уже успел сыграть за команду Карло Анчелотти 61 матч, а в нынешнем сезоне вообще стал незаменимым, лишь однажды не попав в стартовый состав.

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