"Сливочные" не могут продать серба, сообщает AS.

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Боссы Реала стремятся избавиться от Йовича ради наполнения трансферного бюджета. Единственным реальным претендентом на нападающего остается Айнтрахт. Однако, франкфуртцы не будут делать предложений, пока не простятся с главным бомбардиром команды – Андре Силвой.

"Орлы" повесили на португальца ценник в 40 млн евро. Такая сумма из-за финансовых последствий пандемии может отпугнуть МЮ и лондонский Челси. Как следствие, Йович останется в Мадриде.

К слову, в сезоне 2020/21 сербский форвард провел 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил 4 мяча.

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