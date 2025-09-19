Ла Лига опубликовала обновленные данные по лимиту зарплат для клубов, и они в очередной раз подтвердили огромный разрыв между главными соперниками испанского футбола. Как сообщает GOAL, Реал теперь может тратить 761 миллион евро на зарплаты и трансферы, тогда как у Барселоны этот показатель сократился до 351 миллиона евро.

Матчи Барселоны и Милана за рубежом под угрозой – УЕФА блокирует планы Ла Лиги и Серии А

Таким образом, мадридский клуб получил возможность оперировать в два раза большим бюджетом, чем действующий чемпион Испании. Каталонцы же подверглись снижению лимита сразу на 112 миллионов евро по сравнению с последним обновлением в феврале. Разница между клубами теперь составляет потрясающие 409 миллионов евро.

Ближе к Барселоне подтягивается Атлетико: финансовый лимит мадридцев вырос до 327 миллионов евро – лишь на 24 меньше, чем у каталонцев. Это означает, что борьба между вторым и третьим клубом Испании становится еще более напряженной.

Лимит зарплат Ла Лиги учитывает не только зарплаты игроков и тренеров, но и амортизацию трансферов, комиссии агентам, бонусы и расходы на молодежные команды. Его рассчитывают на основе прогнозируемых доходов клуба, отняв структурные расходы и выплаты долгов. Цель – обеспечить финансовую стабильность и избежать перерасхода.

Для Реала это открывает широкие возможности в будущих трансферных окнах – от громких приобретений до подписания новых контрактов с ключевыми игроками. Барселоне же придется продолжать политику осторожных сделок, ориентируясь на дешевые варианты, продажи футболистов и сложные финансовые маневры, чтобы оставаться конкурентоспособной.

"Пусть победит...": Анчелотти наслаждается Бразилией после Реала, критикует ФИФА и ждет праймового Неймара