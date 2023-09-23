Реал может рассчитывать на еще одну звезду в принципиальном матче против Атлетико.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти сообщил последние новости из лазарета команды, передает Marca.

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Винисиус Жуниор восстановился от травмы и готов выйти по крайней мере на замену после месячной паузы. Джуд Беллингем также будет в расположении Анчелотти. Англичанин досрочно завершил вчерашнюю тренировку из-за боли в желудке, но сегодня возобновил работу с командой.

Напомним, матч Атлетико – Реал состоится 24 сентября, начало в 22:00. Подопечные Симеоне в 4 турах набрали 7 очков, а соседи могут похвастаться максимумом в 5 сыгранных матчах.

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