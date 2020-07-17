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Реал получил чемпионский кубок и отпраздновал победу в Ла Лиге – лучшие мгновения

10:03 - Читати українською
Реал получил чемпионский кубок и отпраздновал победу в Ла Лиге – лучшие мгновения
Реал празднует чемпионство Ла Лиги / фото ФК Реал

Мадридский Реал добыл 34-е чемпионство Испании в истории и ярко его отпраздновал.

29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
 
Висенте Иборра 84’
29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
84’ Висенте Иборра

Победа над Вильярреалом привела Мадрид к долгожданной победе в Ла Лиге, которая стала 34-й для королевского клуба, и игроки Реала начали свое празднование.

Чемпионская игра мадридцев в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1

Сначала футболисты поздравили главного виновника торжества – Зинедина Зидана, подняв его на руки и подбрасывая в воздух.

Далее состоялась торжественная церемония награждения игроков, после чего Серхио Рамос поднял над собой заветный трофей. Отметим, что испанец не слишком хотел отдавать кому-то из партнеров, и держал кубок большую часть времени.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зинедин Зидан Реал Мадрид - Вильярреал Видеоновости Серхио Серхио Рамос
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