"Сливочные" изучают целесообразность подписания юного бомбардира, сообщает AS.

Экс-форвард Шахтера близок к возвращению в Южную Америку

Альварес проводит всего свой второй сезон на профессиональном уровне. Однако, высокая результативность форварда позволила ему дебютировать за сборную Уругвая в сентябре (2 матча, 1 гол). Талант имеет действующий до лета 2024-го контракт с Пеньяролем, но в соглашении прописана клаусула в размере 20 млн евро. В составе Реала уже выступает другой воспитанник "черно-золотых" – Феде Вальверде.

К слову, в сезоне-2021 Агустин Альварес провел 26 поединков во всех турнирах, в которых забил 17 мячей.

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