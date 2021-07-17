Джорджо Кьеллини в 36 лет может начать новый этап карьеры на просторах Испании.

Контракт защитника с Ювентусом завершился 1 июля, а потому его будущее в Италии – под вопросом. Этим стремится воспользоваться Реал, утверждает calciomercatolive.

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Мадридцы по поручению Карло Анчелотти хотят предложить Кьеллини присоединиться к коллективу. Джорджо, по замыслу наставника "сливочных", мог бы укрепить центр обороны после перехода Рамоса в ПСЖ и вероятного трансфера Варана в МЮ.

Правда, не только Реал готов бороться с Ювентусом за итальянского ветерана. Атлетико тоже якобы заинтересован в его подписании.

К слову, Джорджо Кьеллини был капитаном Италии на триумфальном Евро-2020. 36-летний защитник провел 5 матчей.

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