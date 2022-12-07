Трансферная сага завершилась в пользу Королевского клуба. Ключевыми факторами стали желание самого Эндрика перейти в Реал и, конечно же, деньги. Палмейрасу удалось выторговать максимум за своего воспитанника.

Чемпионат мира срывает трансферные планы Реала – мадридцы не готовы выложить 150 миллионов за сенсацию турнира

По информации Marca, стороны находятся в шаге от завершения перехода. В ближайшие дни отец и по совместительству агент 16-летнего бразильца должен во второй раз прилететь в столицу Испании, чтобы уладить все детали. Реал заплатит 60 миллионов евро. Фабрицио Романо отмечает, что с налогами и дополнительными выплатами цифра может превысить 70 млн.

Стоит отметить, что Эндрик сможет перебраться в Мадрид только летом 2024 (по достижении совершеннолетия). Однако Реал играет на опережение, чтобы вундеркинд не достался конкурентам. Юный бразилец уже играет на взрослом уровне и успел стать самым молодым автором гола в истории Палмейраса. Предыдущий рекорд держался 106 лет. В активе форварда 7 матчей за первую команду, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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К слову, Мадрид выиграл за конкуренцию за Эндрика у Барселоны, об интересе которой сообщал Хави Эрнандес. Также купить бразильца пытался ПСЖ, но предложение французов было скромнее.