Реал пока не договорился с Рамосом о новом контракте – капитан прокомментировал ситуацию
Защитник Реала Серхио Рамос не имеет достаточно уверенности относительно своего будущего.
"Я хотел бы сказать что-то новое, но все остается по-прежнему. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться на поле и завершить сезон наилучшим образом.
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Новостей о продлении контракта нет. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова сыграть и насладиться любым титулом в этом сезоне", – цитирует Рамоса Marca.
Напомним, контракт Серхио со "сливочными" завершается летом. В нынешнем сезоне Ла Лиги Рамос провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами.
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