"Я хотел бы сказать что-то новое, но все остается по-прежнему. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться на поле и завершить сезон наилучшим образом.

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Новостей о продлении контракта нет. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова сыграть и насладиться любым титулом в этом сезоне", – цитирует Рамоса Marca.

Напомним, контракт Серхио со "сливочными" завершается летом. В нынешнем сезоне Ла Лиги Рамос провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами.

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