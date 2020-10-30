Вокруг стадиона уже установлены специальные конструкции, на которых будет держаться будущая крыша Сантьяго Бернабеу.

Часть Сантьяго Бернабеу стала развалиной: Реал продолжает реконструкцию стадиона – появились новые фото

Реал на видео продемонстрировал масштабность строительных работ, а также показал, как будет выглядеть обновленный домашний стадион.

Отметим, что мадридский клуб проводит домашние матчи на стадионе Альфредо ди Стефано, который вмещает около 6000 зрителей. Ожидается, что работы на Сантьяго Бернабеу будут завершены уже в 2021 году.

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