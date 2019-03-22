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Реал подтвердил свое участие в Международном кубке чемпионов-2019

21:33 21 Читати українською
Реал подтвердил свое участие в Международном кубке чемпионов-2019
Карим Бензема / фото из соцсетей

Мадридский Реал летом примет участие в розыгрыше Международного кубка чемпионов.

Реал официально подтвердил, что в рамках подготовки к следующему сезону сыграет в Международном кубке чемпионов-2019. Это будет 7-е подряд выступление "сливочных" в этом турнире. Мадридцы становились его победителями в 2011, 2012, 2013 и 2015 годах.

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Ранее стало известно, что участниками Международного кубка чемпионов-2019 стали Тоттенхэм, Атлетико, Интер, Ювентус, Милан, Манчестер Юнайтед, Бавария, Арсенал, Бенфика, Рома и Чивас Гвадалахара.

Жеребьевка нынешнего турнира состоится 27 марта.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид
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