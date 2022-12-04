Сын экс-игрока Реала и сборной Бразилии подписал свой первый контракт с Реалом. До этого 13-летний Энцо Виейра выступал в детской команде "сливочных". О заключении контракта сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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Энцо считают очень перспективным футболистом. Во всяком случае, в детских командах сын Марсело очень выделялся, забивая эффектные голы.

Напомним, Марсело провел в Реале 15 лет (с 2007-го по 2022-й) и выиграл со "сливочными" 25 трофеев – рекордный показатель в истории клуба. Летом 34-летний бразилец подписал контракт с Олимпиакосом, но сыграл за греческую команду всего 121 минуту, выйдя на поле 5 раз.