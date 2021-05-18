Президент "сливочных" Флорентино Перес уже вышел на итальянца с предложением, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Мадридцы предложили Аллегри 2-летний контракт. Соглашение также будет предусматривать пункт пролонгации еще на сезон по обоюдному согласию. Зарплата алленаторе в Испании составит 10 млн евро в год. Финальный раунд переговоров между сторонами следует ожидать после окончательного решения Зинедина Зидана относительно своего будущего в Реале.

Напомним, что Массимилиано Аллегри находится без работы с мая 2019 года. До этого он 5 раз подряд делал Ювентус чемпионом Италии, а также брал Скудетто 2010/11 с Миланом.

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