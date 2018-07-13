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Реал подготовил 150 млн фунтов на Азара

08:27 67 Читати українською
Реал подготовил 150 млн фунтов на Азара
Эден Азар / соцсети

Мадридский Реал хочет заменить Криштиану Роналду вингером Челси Эденом Азаром.

Реал готовит предложение в 150 миллионов фунтов за вингера Челси Эдена Азара, сообщает Daily Mail.

Азар – главная цель Барселоны

"Сливочные" видят в бельгийце замену своему экс-лидеру Криштиану Роналду, перешедшему в Ювентус.

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри после назначения в Челси будет стремиться сохранить хавбека в составе.

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