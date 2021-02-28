Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Итальянец может оказаться в Реале уже следующим летом, утверждает Mundo Deportivo. Зидан хочет найти замену для Каземиро, и Локателли является одним из приоритетных вариантов.

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Отмечается, что мадридцы хотят подписать Камавинга из Ренна, однако опорник якобы собирается продлить контракт с клубом. Transfermarkt оценивает Локателли в 35 млн евро, на игрока также претендуют Манчестер Сити, Ювентус и Милан.

К слову, Мануэль провел 21 матч в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

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