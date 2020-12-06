Мадридский Реал после сенсационного поражения от Шахтера и других неудач в Лиге чемпионов имел возможность хоть как-то реабилитировались в матче с Севильей.

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Единственный гол в отчетной встрече был забит после перерыва. "Сливочные" вырвались вперед благодаря феерическому ляпу голкипера Севильи. Жуниор Винисиус с левого фланга прострелил в штрафную, а Ясин Буну не сумел зафиксировать мяч и направил его в сетку.

После этого Реал "сел" в глухую оборону, а хозяева изо всех сил старались избежать поражения. Однако у противоположных ворот Тибо Куртуа в этот вечер решил обойтись без ошибок и сохранил свои ворота "сухими".

Благодаря этой победе Реал набрал 20 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. У Севильи осталось 16 зачетных пунктов и шестая строчка, но команда Хулена Лопетеги провела на один матч меньше.

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