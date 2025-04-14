Легенды Реала – Легенды Барселоны – 2:2 (пен: 8:7)

Голы: Фигу, 18, Марсело, 21 – Пуйоль, 31, Савиола, 35

Нереализованное пенальти: Ривалдо, 10

Грубый фол Мбаппе в видеообзоре матча Алавес – Реал – 0:1

Матч легенд Эль-Класико состоялся в Мексике. Каталонцы могли забивать первыми – Савиола заработал пенальти, который не реализовал Ривалдо, пробив за пределы ворот. "Сливочные" смогли открыть счет на 18-й минуте, Фигу обыграл двух игроков и пробил низом мимо Хесуса Ангоя. Еще через несколько минут Марсело забил второй мяч Реала, бразилец получил хороший пас от партнера и реализовал выход один на один с голкипером.

Позже "блаугранас" удалось совершить камбэк, причем Барселона забила два гола за 5 минут. На 31-й минуте Карлес Пуйоль замкнул подачу с углового, а на 35-й Савиола добил мяч в ворота после удара Пуйоля головой. Основное время игры завершилось вничью.

В серии пенальти точнее были легенды Реала, Хуан Карлос Родригес не реализовал решающий пенальти за каталонцев, мадридцы одержали победу со счетом 8:7.

Барселона разгромила Боруссию в первом четвертьфинале ЛЧ – Левандовски и Рафинья присоединились к четырем голам