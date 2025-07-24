Реал серьезно нацелился на звездного полузащитника Манчестер Сити Родри – как сообщает The Sun, "сливочные" готовят официальное предложение в размере 100 миллионов евро.

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Новый главный тренер Реала Хаби Алонсо сделал 29-летнего испанца главной трансферной целью после болезненного поражения от ПСЖ в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025. В той игре мадридский центр поля провалился под давлением Витиньи, Невеша и Руиса – именно поэтому Алонсо настаивает на срочном усилении.

Родри пропустил значительную часть прошлого сезона из-за тяжелой травмы – разрыв передней крестообразной связки и мениска. Он вернулся только в конце кампании, сыграв несколько матчей, но получил новое повреждение в игре с Аль-Хилялем на КЧМ.

Контракт Родри с Манчестер Сити действует до 2027 года. В то же время в Реале считают, что испанец, который родился в Мадриде и ранее выступал за Атлетико, может быть открытым к возвращению домой.

Несмотря на все риски относительно физического состояния, Алонсо настаивает: действовать нужно уже сейчас. Реал готов проверить решимость Сити, который сейчас активно усиливает середину поля – в январе был подписан Нико Гонсалес из Порту за 50 миллионов евро, а затем прибыли Рейндерс и норвежский талант Нипан.

Хосеп Гвардиола не скрывает, насколько ценным считает Родри. После матча против Ювентуса в США он заявил: "Все знают, насколько важен для нас Родри. Он один из лучших игроков в мире. Когда таких игроков нет в команде – их очень не хватает".

Вопрос в том, удастся ли Реалу склонить Манчестер Сити к продаже. В Мадриде готовы рискнуть – особенно учитывая то, что Родри стал обладателем Золотого мяча 2024 года.

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