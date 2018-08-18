Реал планирует вернуть Мариано Диаса или Родриго

Мадридский Реал попытается подписать одного из своих воспитанников на позицию нападающего.

Реал хочет приобрести нападающего до закрытия трансферного окна, сообщает Marca.

По информации источника, наставник "сливочных" Хулен Лопетеги настаивает на приобретении форварда, при этом руководство мадридского клуба считает, что Реал способен снова победить в Лиге чемпионов с имеющимся составом.

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Главный тренер согласен на покупку не звездного нападающего, а футболиста с соответствующими характеристиками. В качестве претендентов на переезд в Мадрид называют Мариано Диаса из Лиона и офрварда Валенсии Родриго. Оба футболиста являются воспитанниками Реала.

Диас в прошлом сезоне провел в чемпионате Франции 34 матча, в которых забил 18 голов и сделал пять результативных передач.

Родриго в 37 матчах чемпионата Испании забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач.