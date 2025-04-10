После эпидемии травм защитников в текущем сезоне мадридский Реал начал поиски усиления на трансферном рынке. Одним из главных кандидатов на место Ферлана Менди в основном составе королевского клуба стал защитник ПСЖ Нуно Мендеш, сообщает Defensa Central.

"Будет тяжело, как на Энфилде": Луис Энрике предостерег ПСЖ после победы над Астон Виллой в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Португальский левый защитник проводит невероятный сезон во Франции и является одним из героев парижан в ЛЧ. Он не только надежно закрыл Мохамеда Салаха в 1/8 ЛЧ, но и забил в четвертьфинале Астон Вилле, чем помог клубу оформить победу 3:1.

Своими выступлениями Мендеш привлек внимание "бланкос", которые хотят переманить игрока ПСЖ к себе. Парижане не желают больше вести переговоры с королевским клубом после скандального расставания с Мбаппе, но если ПСЖ удастся подписать Алехандро Бальде из Барселоны, Мендеш может стать доступным для Реала.

Напомним, что в нынешней кампании "бланкос" после нескольких травм Ферлана Менди использовали на позиции левого защитника не только молодого Франа Гарсию, но и Эдуардо Камавингу и Дэвида Алабу. Контракт Мендеша с ПСЖ действует до 2029 года.

ПСЖ разбил Астон Виллу в первом четвертьфинале Лиги чемпионов – Мартинес спас команду Эмери от разгрома