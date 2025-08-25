Форвард Реала Родриго может сменить клуб в ближайшее время.

Звезда Реала Родриго оказался в эпицентре слухов перед закрытием летнего трансферного рынка. Как информирует Marca, мадридцы ожидают финальных предложений от клубов АПЛ – Арсенала, Ливерпуля и Манчестер Сити.

24-летний бразилец потерял место в основе после прихода нового тренера Хаби Алонсо. Сообщается, что Реал готов выслушать потенциальные предложения от английских грандов до закрытия трансферного окна 1 сентября и продать свою звезду.

Бразилец перебрался на Сантьяго Бернабеу из Сантоса в 2019 году за 45 миллионов евро. За время выступлений в составе сливочных он провел 270 поединков, отметился 68 голами и выиграл три титула Ла Лиги и дважды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает Родриго в 90 миллионов евро. Контракт игрока с Реалом действует до 2028 года.

