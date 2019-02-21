Реал планирует продать Бэйла летом

Вингер мадридского Реала Гарет Бэйл может покинуть Реал.

Руководство Реала разочаровалось в игре валлийця. Босы клуба рассчитывали, что он добавит после ухода Криштиану Роналду и уговорили его остаться после финала Лиги чемпионов прошлого года, когда он хотел уйти, сообщает Marca.

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Сейчас в клубе готовы к продажи футболиста. Он всего лишь третий кандидат на выход в стартовом составе после Винисиуса и Васкеса.

Не внимая на то, что Бэйлу скоро исполнится 30, на него есть большой спрос в Англии. В частности, к нему проявляют интерес Челси и Манчестер Юнайтед. Кроме того, нельзя исключать и вариант с Тоттенхэмом.

Реал рассматривает варианты с возможным приобретением Кристиана Эриксена или Эдена Азара, и Бэйл может стать частью сделки.