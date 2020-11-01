В ближайшее время не стоит ожидать изменений в трансферной политике Реала.

Мадридский клуб не имеет цели покупать новых игроков во время зимнего трансферного окна. Изменить планы может только продажа одного из ненужных исполнителей, сообщает Marca.

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По информации издания, Реал вынужден экономить, ведь эпидемия коронавируса оказала влияние на финансовое состояние клуба. Ожидается, что бюджет мадридцев будет сокращен на 200 млн евро. Также руководство готовится к тому, что весь сезон команда будет играть без болельщиков, что тоже повлияет на доходы.

Напомним, что летнее трансферное окно Реал также завершив без трансферов. Королевский клуб впервые за 40 лет начал новый сезон, не подписав ни одного новичка. В прессе неоднократно упоминалось, что Флорентино Перес бережет деньги на лето 2021-го, когда попытается переманить в Мадрид Килиана Мбаппе.

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