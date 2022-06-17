Реал не против, если Карим Бензема будет еще несколько сезонов оставаться главным нападающим команды.

Стороны согласовывают последние детали нового контракта до лета 2024-го (действующий на год короче), утверждает Marca.

Бензема приговорен к году тюремного заключения – форвард Реала отозвал апелляцию по скандальному делу

Сейчас Бензема 34, но возраст не помешал ему провести очередной феноменальный сезон. Реал нынешним летом не собирается подписывать звездного конкурента для француза. Более того, мадридцы охотно продадут Йовича и Мариано, безнадежно сидящих за спиной Карима.

Напомним, летом 2009-го Реал приобрел Бензема у Лиона за 35 млн евро. Пока форвард провел за "сливочных" 605 матчей, в которых оформил 323 гола и 159 ассистов.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги