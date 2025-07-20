Реал назначил новых представителей капитанской группы после летних изменений в составе. Как сообщает AS, к четверке лидеров команды добавлены Винисиус Жуниор и Тибо Куртуа. Они заменили Луку Модрича, который перебрался в Милан, и Лукаса Васкеса, что также покинул клуб.

Реал празднует сразу две свадьбы – Винисиус и Родриго зажигают на танцполе (ВИДЕО)

Первым капитаном команды стал Даниэль Карвахаль, который восстанавливается после серьезной травмы крестообразной связки. Федерико Вальверде стал вторым в очереди, Куртуа – третьим, а Винисиус – четвертым.

Реалу приходится четвертый год подряд определять нового капитана. В течение последних межсезонья команду поочередно покидали предыдущие капитаны Рамос, Марсело, Бензема и Начо.

Инициатива по обновлению капитанской иерархии принадлежала руководству клуба и главному тренеру Хаби Алонсо. Куртуа и Винисиус уже длительное время имеют вес в раздевалке и являются одними из ключевых фигур мадридского гранда.

Впрочем, вокруг Винисиуса не все так стабильно – контракт бразильца действует до 2027 года, но переговоры о продлении не продвигаются, а СМИ регулярно сообщают об интересе из Саудовской Аравии.

"Тренер поседел из-за меня": Дёкереш – о 109 голах, шок после ухода Аморима, слабое место и будущий трансфер