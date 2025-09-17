Реал стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов с тяжелой победы над Марселем, которая сразу вошла в историю турнира.

Удаление Карвахаля и два пенальти Мбаппе в видеообзоре матча Реал – Марсель – 2:1

Поединок складывался непросто для 15-кратных триумфаторов. Уже на 22-й минуте французы вышли вперед благодаря голу Тимоти Веа. Однако Реал быстро восстановил равновесие – Килиан Мбаппе реализовал пенальти спустя шесть минут.

После удаления Дани Карвахаля хозяева остались вдесятером, но не сдались. За девять минут до финального свистка Мбаппе снова пробил с отметки и принес Реалу важную победу на старте группового этапа.

Этот успех стал для мадридцев юбилейным – 200-м в Лиге чемпионов. Таким образом, они стали первым клубом в истории Лиги чемпионов, который достиг этого солидного показателя.

Также Реалу покорилось еще одно интересное достижение – Килиан Мбаппе своим дублем с пенальти забил 63-й гол испанского клуба с 11-метровой отметки и позволил "сливочным" опередить Баварию по этому показателю, у которой сейчас 62 точных удара. В целом это был 67-й назначенный пенальти для Реала в Лиге чемпионов.

Реал дожал Марсель в скандальном матче ЛЧ – Карвахаль повторил Зидана-2006, дубль Мбаппе с пенальти