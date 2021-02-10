Бразилец травмировал стопу левой ноги в матче против Хетафе, сообщает официальный сайт клуба.

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Марсело пропустит как минимум 3 недели, поэтому в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против Аталанты (24 февраля) на него можно не рассчитывать. Зато ко второму поединку (16 марта) с Малиновским и компанией лидер Реала может восстановиться. В лазарете "сливочных" также находятся Рамос, Азар, Вальверде, Карвахаль, Васкес, Родриго, Милитао и Одриосола.

Добавим, что Марсело провел 10 матчей в текущем сезоне и отметился 4 результативными передачами.

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