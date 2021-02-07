Потери в первой команде Реала близки к катастрофическим. На сегодняшней тренировке мадридцев у Зинедина Зидана было всего 12 футболистов.

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Альваро Одриосола получил травму в матче против Уэски. В той же игре желтую получил Кроос и пропустит следующий матч Ла Лиги с Хетафе из-за дисквалификации. Очевидно Зидану придется снова вызывать игроков молодежной команды, ведь игра против "синих" состоится через два дня (9 февраля).

Сегодня на тренировочной базе из основных исполнителей Реала занимались только Куртуа, Лунин, Начо, Варан, Менди, Марсело, Каземиро, Кроос, Асенсио, Винисиус, Бензема и Мариано, сообщает AS. Остальные футболисты находится в клубном лазарете.

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