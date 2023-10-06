Перед поединком 9-го тура чемпионата Испании против Осасуны в распоряжении Карло Анчелотти остался лишь один центральный защитник.

Дэвид Алаба, не участвовавший в матчах с Жироной и Наполи, пропустит игру с Осасуной. Защитник сборной Австрии оказался вне заявки из-за проблем со здоровьем, которые еще не преодолел.

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Соответственно, в распоряжении Карло Анчелотти остался только один доступный центральный защитник – Антонио Рюдигер. Начо дисквалифицирован после удаления в игре с Жироной, а Милитао давно и надолго в лазарете.

Наставник вынужден искать выход из ситуации. Самым очевидным вариантом является использование в центре обороны Ферлана Менди или Дани Карвахаля. Также возможен выход Орельена Чуамени на позиции центрбека. Крайний вариант – 21-летний Альваро Каррильо, которого перевели из молодежной команды.

Матч Реал Мадрид – Осасуна стартует 7 октября в 17:15 по киевскому времени. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу, на 1 балл опережая Барселону. Памплонцы занимают 10 место.

К слову, Андрей Лунин попал в заявку на игру. Как и его конкурент Кепа Аррисабалага, который после прихода из Челси посадил украинца в запас.