Контракт Салиба с Арсеналом истекает летом 2027 года, и он не исключает возможности перехода в стан "бланкос" – Реал "преследует" его уже несколько лет. Как информирует L'Équipe, француз может стать участником одной из мыльных опер этим летом.

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Ранее Marca сообщала, что Реал рассматривает Салиба на замену вечно травмированному Милитао и получившему травму Рюдигеру,. Хотя клуб еще не поставил крест на Алабе, Салиба считается в Мадриде "беспроигрышным вариантом" – он молод и неприкосновенен в Арсенале и сборной Франции.

Сообщается, что в последние недели между окружением игрока и мадридским Реалом был установлен контакт. Представители "бланкос" заверили, что попытаются подписать Салиба этим летом и, если у них это не получится, они вернутся к борьбе за игрока в 2026 году.

Напомним, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде Салиба допустил грубую ошибку, после которой Винисиус Жуниор забил. Это не повлияло на исход противостояния – Арсенал прошел дальше.

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