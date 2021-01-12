Напомним, обладатель этого трофея определяется в мини-турнире, который проходит в формате финала четырех. Реал в полуфинале встретится с Атлетиком из Бильбао. Матч состоится 14 января, начало в 22:00.

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Как сообщает Marca, в этом противостоянии Реалу не помогут Лука Йович и Дани Карвахаль. Серб травмировался на разминке перед матчем против Осасуны, а испанец, который пропускал ту игру из-за дисквалификации, получил повреждение на тренировке.

Отмечается, что оба полетели вместе с командой в Андалусию, где пройдет турнир, но имеют шанс восстановиться только до финального поединка, если Реал туда пройдет. Однако, гарантировать их выздоровление до решающего поединка, в котором теоретически возможна встреча с Барсой, пока клубные медики не могут.

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