Реал перед матчем против Арсенала шокировал даже испанские СМИ – в клубе уже все знают результат
Реал удивляет самоуверенностью перед ответным матчем с Арсеналом в Лиге чемпионов.
"Сливочные" проиграли в первой встрече "канонирам" 0:3. Ответный матч между командами состоится уже сегодня, 16 апреля.
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Как информирует Rodra, перед противостоянием с Арсеналом в Реале царит абсолютная уверенность, что команда сможет оформить камбэк и выйти в полуфинал, несмотря на тяжелое поражение. Испанский журналист отметил, что даже не знает как реагировать на такую веру – успокоиться или волноваться. Кроме того, мадридцы вдохновляются фотографиями Бензема и Роналду.
Напомним, что победитель пары Реал – Арсенал сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с ПСЖ, который накануне одолел Астон Виллу.
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