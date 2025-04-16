Реал удивляет самоуверенностью перед ответным матчем с Арсеналом в Лиге чемпионов.

"Сливочные" проиграли в первой встрече "канонирам" 0:3. Ответный матч между командами состоится уже сегодня, 16 апреля.

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Как информирует Rodra, перед противостоянием с Арсеналом в Реале царит абсолютная уверенность, что команда сможет оформить камбэк и выйти в полуфинал, несмотря на тяжелое поражение. Испанский журналист отметил, что даже не знает как реагировать на такую веру – успокоиться или волноваться. Кроме того, мадридцы вдохновляются фотографиями Бензема и Роналду.

Напомним, что победитель пары Реал – Арсенал сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с ПСЖ, который накануне одолел Астон Виллу.

En el Real Madrid todos están muy convencidos de que mañana se remonta.



Yo no sé si esto me tranquiliza o me asusta. pic.twitter.com/1B54h99sCZ — Rodra (@Rodra10_97) April 15, 2025

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