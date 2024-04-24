Одна из телевизионных передач создала видеоролик с 3D-анализом, в котором было доказано, что мяч полностью пересёк линию ворот после удара Ламина Ямала в Эль Класико. Однако журналисты El Chiringuito утверждают, что если бы мяч влетел в сетку, гол Барселоны не должен был быть засчитан из-за офсайда, в котором находился Кубарси.

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Клубный телеканал Реала также ссылается на офсайд Кубарси, настаивая на том, что игрок Барселоны перекрывал угол обзора Андрею Лунину и мешал ему. "Кубарси влиял на эпизод: он заставил Лунина потерять десятые доли секунды во время реакции на удар Ямала", – говорилось в сюжете.

Также Real Madrid TV уверен в том, что главному арбитру встречи Сото Градо не стоило засчитывать первый гол "блаугранас" в исполнении Кристенсена. Клубный телеканал "бланкос" считает, что защитник Барсы в момент прыжка опирался на Тони Крооса и тем самым нарушал правила. В 2016 году гол Гарета Бейла в ворота Барселоны был отменён при похожих обстоятельствах – валлиец опирался на Альбу.

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