Эндрик в основном выходил на замену в матчах текущего сезона, однако Реал не намерен отпускать 18-летнего бразильца, сообщает Relevo.

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Отмечается, что в Мадриде уже приняли решение об уходе некоторых игроков, но Эндрик является "нападающим будущего", поэтому его не хотят отпускать даже в аренду (им интересовались несколько клубов Бундеслиги еще в январе). Сам форвард переживает из-за количества игрового времени и предстоящего ЧМ-2026, который может пропустить, если не будет появляться на поле чаще.

Напомним, Эндрик летом прошлого года перешел из Палмейраса в Реал за 35 млн евро (еще 25 мадридцы могут выплатить бонусами). В текущем сезоне бразилец отметился 7 голами и 1 ассистом в 34 матчах.

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