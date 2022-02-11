Реал отсрочил подписание Холанда из-за Мбаппе – норвежца поставили перед фактом
Мадридцы не будут спешить с трансфером Эрлинга Холанда летом. Причина кроется в финансах.
Президент Реала Флорентино Перес сообщил нападающему Борусии, что клуб не сможет подписать его летом, информирует 90min.
"Я не собираюсь разговаривать с соперником": Мбаппе изменил планы из-за матча против Реала в ЛЧ
Также глава "бланкос" попросил Эрлинга остаться в Дортмунде до 2023 года, если он действительно хочет перебраться в Мадрид. Всем известно, что приоритет Реала – трансфер Килиана Мбаппе на правах свободного агента. По финансовым причинам оформить переходы обоих летом этого года мадридцы не смогут.
Напомним, на Эрлинга Холанда также претендует Барселона. Жоан Лапорта мечтает о подписании норвежца, который в этом сезоне в 20 матчах за "шмелей" забил 23 мяча и отдал 6 ассистов.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ