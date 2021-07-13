Реал убежден, что репутационный удар по Флорентино Пересу был совсем не случайным.

В мадридском клубе убеждены, что президенту "досталось" за активную поддержку Суперлиги, информирует AS.

"Рауль и Касильяс – два самых больших мошенника в истории Реала": сеть подорвала тайная запись Флорентино Переса

Издание El Confidencial опубликовало запись 15-летней давности, в которой Перес уничтожает легенд Реала – Рауля и Касильяса. Очевидно, эти заявления не добавили Фло уважения в глазах болельщиков клуба и всей футбольной общественности. Мадридцы подозревают, что это была своеобразная месть УЕФА за приверженность Переса идее Суперлиги. Реал, Барселона и Ювентус до сих пор не отказались от мятежного турнира, который сильно раздражает Европейский футбольный союз.

Мадридский клуб изучает возможность возбуждения судебного иска против El Confidencial, поскольку считает, что аудиозаписи были получены незаконно. Впрочем, эффект информационной бомбы остановить уже точно не удастся.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо