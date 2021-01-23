Реал назвал слухи о возвращении Ашрафа Хакими в Мадрид безосновательными и заявил о спокойных отношениях с Интером.

Недавно стало известно, что "сливочные" могут вернуть своего воспитанника в Мадрид, если не получат подтверждения о дальнейших выплатах за его трансфер в Интер на фоне финансовых проблем миланцев.

Реал может воспользоваться проблемами Интера, чтобы вернуть Хакими

Реал на своем официальном сайте сразу же отреагировал на это: "Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Реал ни разу не требовал гарантий от Интера, как утверждается в публикации. Условия перехода игрока оформлялись в рамках обычных и нормальных договорных отношений между футбольными клубами. Мадридский Реал всегда поддерживал и поддерживает прекрасные отношения с Интером и считает этот клуб дружественным ".

Как сообщает Football Italia, эту информацию опроверг и агент марокканца: "Я ничего об этом не знаю. Мы не получали звонков от Реала. Ашраф счастлив в Интере и сосредоточен на том, чтобы делать все возможное для команды. Его цель – выигрывать в футболке "нерадзурри". Он не думает ни о чем другом".

Напомним, Ашраф Хакими перебрался в Италию в сентябре 2020-го за 40 млн евро. Марокканский игрок уже успел стать одним из лидеров нынешнего Интера – 6 голов и 5 ассистов в 24 поединках.

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