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Реал отпустит Регилона в Севилью, – AS

13:53 65 Читати українською
Реал отпустит Регилона в Севилью, – AS
Серхио Регилон / Фото AS

Защитник Реала Серхио Регилон проведет следующий сезон в Севилье.

Севилья согласовала с представителями Реала переход Серхио Регилона, сообщает AS.

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22-летний тгрок будет защищать цвета андалусийцев на правах аренды. Соглашение между испанскими грандами рассчитано на один сезон, однако, в контракт не включена опция выкупа игрока.

Ожидается, что о переходе официально будет объявлено 4 июля.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Регилон провел 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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