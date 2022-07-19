Делегация Реала взяла курс на Лос-Анджелес, где будет готовиться к новому сезону.

Вместе с командой полетел президент клуба Флорентино Перес. Не было среди пассажиров Карима Бензема, который уже находится в США. Позже к "сливочным" присоединится Борха Майораль, которому еще предстоит завершить процесс вакцинации.

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Пока Карло Анчелотти рассчитывает на 28 футболистов. В частности, четырех игроков Кастильи, среди которых потенциальные конкуренты Андрея Лунина. Итальянский специалист вызвал из молодежки двух голкиперов Луиса Лопеса и Лукаса Каньисареса, экс-защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса, а также форварда Хуанми Латаса.

Реал планирует провести в США 12 дней. За это время Мадрид проведет три товарищеских матча – против Барселоны, Америки и Ювентуса. 31 июля команда должна вернуться в Испанию.

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