Сегодня, 9 сентября, должен был состояться поединок между двумя мадридскими командами на тренировочной базе Реала в Вальдебебасе. Однако, "сливочные" отменили игру из-за подозрений на коронавирус у одного из игроков соперника, утверждает AS.

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По информации источника, Зинедин Зидан планировал в этой игре сыграть двумя разными составами, использовав 22 футболистов. Вполне вероятно, что получил бы свой шанс и украинец Андрей Лунин, который накануне уже начал подготовку к новому сезону в составе мадридцев.

Отмечается, что этот форс-мажор может привести к тому, что Реал перед стартом Ла Лиги проведет только один товарищеский матч – в следующий вторник (15 сентября) мадридцы сыграют против Хетафе. Уже 20 сентября мадридцам предстоит провести поединок первого тура Примеры сезона-2020/21 против Реал Сосьедада.

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