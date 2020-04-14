Реал отложил переговоры с Серхио Рамосом о новом контракте, – СМИ

Руководство мадридского Реала решило пока не предлагать подписания нового соглашения капитану команды Серхио Рамосу.

Боссы "сливочных" взяли паузу в вопросе продолжения сотрудничества с лидером команды. Об этом со ссылкой на испанскую прессу сообщает Transfermarketweb.

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Мадридцы решили отложить переговоры с Рамосом до следующего сезона. Капитан Реала имеет действующий до лета 2021 контракт с "галактикос". По слухам, стороны не могут договориться о сроках нового соглашения. Опытному защитнику следующей весной исполнится 35.

Солидный футбольный возраст не мешает Серхио Рамосу оставаться ведущим исполнителем Реала. В нынешнем сезоне в его активе 34 матча во всех турнирах, в которых ветеран забил 7 мячей.

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