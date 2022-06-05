"Бланкос" возразили, что могут оформить переход чемпиона мира на правах свободного агента этим летом, утверждает AS .

Ювентус уверен в подписании Погба – туринцы во второй раз получат француза бесплатно

Долгое время именно Реал был среди главных претендентов на Погба, но теперь осталось только два – ПСЖ и Ювентус. Пресса предсказывает, что 29-летний полузащитник выберет Турин для продолжения своей карьеры. Еще раньше Поль имел договоренность с Манчестер Сити, но переход сорвался .

Напомним, француз уже выступал за Ювентус с 2012 по 2016 год, перейдя из Манчестер Юнайтед. Срок действия соглашения Погба с "дьяволами" истекает 30 июня, стороны уже простились.

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