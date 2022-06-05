Реал открестился от желания подписать Погба – на француза осталось два претендента
Мадридский Реал определился относительно потенциального подписания уже бывшего хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.
"Бланкос" возразили, что могут оформить переход чемпиона мира на правах свободного агента этим летом, утверждает AS.
Ювентус уверен в подписании Погба – туринцы во второй раз получат француза бесплатно
Долгое время именно Реал был среди главных претендентов на Погба, но теперь осталось только два – ПСЖ и Ювентус. Пресса предсказывает, что 29-летний полузащитник выберет Турин для продолжения своей карьеры. Еще раньше Поль имел договоренность с Манчестер Сити, но переход сорвался.
Напомним, француз уже выступал за Ювентус с 2012 по 2016 год, перейдя из Манчестер Юнайтед. Срок действия соглашения Погба с "дьяволами" истекает 30 июня, стороны уже простились.
Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий