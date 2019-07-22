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Реал отклонил шесть предложений по трансферу Асенсио

09:29 129 Читати українською
Реал отклонил шесть предложений по трансферу Асенсио
Марко Асенсио / Reuters

Мадридский клуб не спешит отпускать своего полузащитника.

"Сливочные" получали шесть предложений по Марко Асенсио, информирует Cadena SER.

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Впрочем, Реал не устроил ни один из предложенных вариантов, поэтому 23-летний игрок, скорее всего, останется в Мадриде. Наиболее предметный интерес к испанцу проявлял Ливерпуль, однако победителю Лиги чемпионов также не удалось договориться по Асенсио.

Статистика хавбека в Ла Лиге 2018/19 – один гол и восемь ассистов в 30 матчах.

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Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Марко Асенсио Марко Асенсио Трансферы Реал Мадрид
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