Реал отказался подписывать Мудрика – 3 фактора стали решающими
Мадридский Реал называли претендентом на Михаила Мудрика, но сам клуб, похоже, не гнался за украинцем.
Руководство "бланкос" проявляло интерес к 22-летнему вингеру и имело внутренние разговоры о целесообразности такого трансфера, утверждает Defensa Central.
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Даже были идеи начать переговоры с Шахтером, но этого не случилось. Во-первых, Шахтер хотел 100 миллионов евро за Михаила, что было не по карману мадридцам.
Во-вторых, Реал не устраивало отсутствие у Мудрика опыта выступлений на самом высоком уровне. В-третьих, украинцу было бы сложно сразу найти место в стартовом составе, поэтому было принято решение искать более дешевые альтернативы.
Челси же согласился удовлетворить запросы Шахтера, заплатив желанные 70+30 миллионов евро за Михаила. В 5 поединках за "синих" он пока не отличался результативными действиями.
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