Мадридский Реал называли претендентом на Михаила Мудрика, но сам клуб, похоже, не гнался за украинцем.

Руководство "бланкос" проявляло интерес к 22-летнему вингеру и имело внутренние разговоры о целесообразности такого трансфера, утверждает Defensa Central .

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Даже были идеи начать переговоры с Шахтером, но этого не случилось. Во-первых, Шахтер хотел 100 миллионов евро за Михаила, что было не по карману мадридцам.

Во-вторых, Реал не устраивало отсутствие у Мудрика опыта выступлений на самом высоком уровне. В-третьих, украинцу было бы сложно сразу найти место в стартовом составе, поэтому было принято решение искать более дешевые альтернативы.

Челси же согласился удовлетворить запросы Шахтера, заплатив желанные 70+30 миллионов евро за Михаила. В 5 поединках за "синих" он пока не отличался результативными действиями.

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